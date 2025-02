Am 26. Februar werden die Strombeschränkungen für Unternehmen gelockert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Mittwoch, den 26. Februar, werden in der Ukraine Strombeschränkungen für die Industrie und für Unternehmen eingeführt, berichtet Ukrenerho. Die Zeit der Anwendung der Beschränkungen ist wie folgt: 16:00 – 19:00. Es werden keine Abschaltungen von Haushaltskunden erwartet. Ukrenerho erinnerte daran, dass der Grund für die vorübergehende Einführung der Beschränkungen die Schäden an den Stromanlagen infolge der russischen Raketen- und Drohnenangriffe sind. Die Anwendungszeit und der Umfang der Beschränkungen können sich im Laufe des Tages ändern. Zur Erinnerung: Am 25. Februar war die Anwendungszeit der Strombeschränkungen länger: von 05:00 bis 08:00 und von 15:00 bis 24:00.