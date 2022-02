47 Beschuss im Donbass - Joint Forces Operation Headquarters

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bis zum 17. Februar um 19.00 Uhr verletzten die feindlichen Truppen im Donbass 47 Mal die Waffenruhe, davon 38 Mal durch den Einsatz von Waffen, die gemäß den Minsker Vereinbarungen verboten sind. Dies wurde in der abendlichen Zusammenfassung des Pressedienstes der United Forces Operation berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Feind Nowotoschkiwske mit 122 mm Artillerie, 120 mm Mörsern und Panzerfäusten beschossen hat. Wodjanoje wurde mit 120-mm-Mörsern, Panzerabwehrgranatenwerfern und automatischen Panzerfäusten beschossen.

In Richtung Juschnoje und Majorsk feuerte der Feind Mörser des Kalibers 82 mm und automatische fahrzeugmontierte Granatwerfer ab; in Richtung Lobatschewa wurden 122 mm Artillerie, Mörser des Kalibers 120 mm, 82 mm und automatische fahrzeugmontierte Granatwerfer eingesetzt.

Darüber hinaus wurden Artillerie vom Kaliber 122 mm, Mörser vom Kaliber 120 mm, Mörser vom Kaliber 120 mm und 82 mm, Handgranatwerfer zur Panzerabwehr, großkalibrige Maschinengewehre und Kleinwaffen in Richtung Luhanskoye abgefeuert. 120 mm und großkalibrige Maschinengewehre.

Die Separatisten feuerten Panzerwaffen, 120-mm- und 82-mm-Mörser in Richtung Troitskoje, Maschinengewehr-Panzerabwehrgranatwerfer in Richtung Popasna, automatische Maschinengranatwerfer in Richtung Sajzewe und 152-mm-Artillerie in Richtung Novozvanivka.

Stanytsia Luhanska wurde mit 122-mm-Artillerie, 120- und 82-mm-Mörsern und automatischen Panzerfäusten beschossen, Peski mit 82-mm-Mörsern, Hand- und Panzerfäusten, Holmivske und Majorsk mit Mörsern, Sizoye mit 122-mm-Artillerie.

Awdijiwka, Shumy, Mayske, Newelske, Donetskiy, Oprovnoye, Hranitne und Staryi Aidar wurden mit 120 mm Mörsern beschossen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Streitkräfte der Ukraine das Feuer nur dann erwidern, um feindliche Aktivitäten zu stoppen, wenn das Leben von Soldaten bedroht ist…