78 Leichen wurden in Lyman gefunden, darunter auch ein Säugling

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Swjatogorsk und Lyman in der Region Donezk, die von den Invasoren befreit wurden, sind bereits 78 Leichen exhumiert worden – einige von ihnen mit Anzeichen eines gewaltsamen Todes, und der jüngste Tote ist erst ein Jahr alt. Dies teilte die regionale Staatsanwaltschaft von Donezk am Dienstag, 11. Oktober, mit.

„In Swjatogorsk und Lyman wurden Massengräber entdeckt. Sie haben bereits 78 Leichen exhumiert, einige mit offensichtlichen Anzeichen eines gewaltsamen Todes. Die Toten haben Schusswunden, gebrochene Rippen und Schädel sowie Verletzungen durch Minenexplosionen“, heißt es in dem Bericht.

Anwohner berichten, dass die Angreifer die Menschen direkt auf der Straße erschossen haben. Während der Besatzung wurden in Swjatogorsk ein Vater und sein Sohn getötet: Der jüngere Mann brauchte aufgrund mehrerer Wunden sofortige medizinische Hilfe, der Vater begann zu schreien und um Hilfe zu rufen, doch die „Befreier“ erschossen den älteren Mann. Der Sohn wurde ebenfalls getötet.

Die Staatsanwaltschaft fügte hinzu, dass die Gräueltaten des Feindes sofort sichtbar sind, wenn sie die Stadt betreten: Ein völlig ausgebranntes Auto, in dem zwei Bürger bei lebendigem Leib verbrannt wurden, „begegnet“ ihnen auf der Straße.

„Und der jüngste, der starb, war erst ein Jahr alt. Das Kind ist neben der ganzen Familie auf dem Friedhof in Lyman begraben“, so die Staatsanwaltschaft.

Nach Angaben des Leiters der Staatsanwaltschaft von Donezk führen Staatsanwälte und Ordnungskräfte seit einer Woche Ermittlungs- und Verfahrensmaßnahmen in den von den Invasoren befreiten Städten der Region Donezk durch, und einige der Ergebnisse sind erschreckend.