Heute, am 18. November, gab es im besetzten Mariupol der Region Donezk eine Explosion. Dies berichtete der Berater des Bürgermeisters von Mariupol Petro Andrjuschtschenko und veröffentlichte ein Video, das von Mitgliedern der Guerillabewegung gemacht wurde.

Es wird berichtet, dass die Explosion gegen 11:00 Uhr Kiewer Zeit stattfand.

Die Explosion wurde in den Bezirken Central und Kalmius gehört.

Wir erinnern daran, dass am 10. November in Mariupol eine Explosion zu hören war: Es wurde berichtet, dass auf der Metallurgov Avenue das Auto eines der Polizeibesatzungstruppen in die Luft flog. Die Russische Föderation bestätigte die Tatsache der Zerstörung des Besatzungspolizisten in Mariupol.