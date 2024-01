DRG-Angriff in der Region Sumy: neue Details der Schießerei sind aufgetaucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Bruder und eine Schwester, die von einer russischen Aufklärungs- und Sabotagegruppe in der Region Sumy erschossen wurden, waren in einem Auto unterwegs, als sie angegriffen wurden. Dies berichtete der Pressedienst der Generalstaatsanwaltschaft am Samstag, den 27. Januar.

Den Ermittlungen zufolge ereignete sich der Vorfall am Morgen des 27. Januar. ein 54-jähriger Mann und seine 68-jährige Schwester waren auf der Straße zwischen zwei Dörfern der Gemeinde Khotyn im Bezirk Sumy unterwegs. Der Mann saß hinter dem Steuer. In diesem Moment wurde das Auto von Russen beschossen.

Aufgrund dieser Tatsache wurde ein Ermittlungsverfahren gemäß Teil 2 des Artikels 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine eingeleitet – Verstoß gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges, verbunden mit vorsätzlichem Mord.

Wir erinnern daran, dass am 10. Januar in der Region Tschernihiw russische Saboteure ein ziviles Auto erschossen haben. Das Opfer der Feinde war ein 1961 geborener Mann, der als Schulbusfahrer arbeitete.