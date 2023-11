"Ankunft" in Krywyj Rih: Die OSA berichtete über die Folgen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das russische Militär hat am Nachmittag eine Infrastruktureinrichtung in der Nähe der Stadt Krywyj Rih in der Region Dnipropetrowsk getroffen. Dies berichtete der Vorsitzende des Verteidigungsrates von Krywyj Rih Alexander Vilkul, und davor – Suspilne.

Kurz vor dem Einschlag in Tscherkassy haben die Regionen Kirowohrad und Dnipropetrowsk wegen der Raketengefahr Luftalarm ausgelöst.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung Serhij Lyssak sagte, die Angreifer hätten eine Infrastruktureinrichtung bei Krywyj Rih getroffen. Vorläufig wurden durch die „Ankunft“ keine Menschen verletzt. Die Informationen werden präzisiert.

Wie wir bereits geschrieben haben, gab es in Krywyj Rih während des Luftalarms am Abend des Freitag, 20. Oktober, Explosionen.