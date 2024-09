Ein Anschlag in Poltawa: Die Zahl der Toten ist auf 53 gestiegen, die der Verletzten auf 298

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Fünf Menschen befinden sich möglicherweise unter den Trümmern des sechsstöckigen Gebäudes des Bildungsinstituts. Die Rettungsarbeiten gehen weiter.

Die Zahl der Todesopfer des Anschlags der Russischen Föderation auf das Ausbildungszentrum in Poltawa ist auf 53 Menschen gestiegen. Unter den Trümmern könnten sich noch Opfer befinden. Darüber berichtet der staatliche Rettungsdienst.

Es wird festgestellt, dass 25 Menschen gerettet wurden, 11 von ihnen wurden unter den Trümmern befreit

Nach Angaben der Rettungskräfte könnten sich unter den Trümmern des sechsstöckigen Gebäudes des Bildungszentrums noch fünf Menschen befinden.

Im Ministerium für innere Angelegenheiten berichtet, dass die Zahl der Opfer in Poltawa auf 298 Menschen gestiegen ist.

Erinnern Sie sich, am 3. September griffen die Russen Poltawa mit ballistischen Raketen Iskander-M an. Neben dem Ausbildungszentrum wurden in Poltawa auch drei Wohnhäuser, fünf Privathäuser und ein Bürogebäude beschädigt.

Zuvor waren 52 Menschen ums Leben gekommen.