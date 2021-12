Der Anstieg der COVID-Fälle in der Ukraine übersteigt 7.000

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Ukraine wurden in den letzten 24 Stunden 7.029 neue Fälle des Coronavirus COVID-19 registriert. Dies ist ein deutlicher Anstieg gegenüber den Zahlen vom Mittwoch. Der Anstieg hält den vierten Tag in Folge an, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag, 31. Dezember, mit.

Die Zahl der neu infizierten Kinder beläuft sich auf 404 und die des Gesundheitspersonals auf 185. Insgesamt wurden 1.578 Personen in Krankenhäuser eingeliefert. Es gab 209 Todesopfer und 8.609 geborgene Personen.

Die meisten Fälle wurden in Kiew (1 179), in der Oblast Odessa (595), in der Oblast Lwiw (487) und in der Oblast Poltawa (486) festgestellt.

Während der Pandemie in der Ukraine erkrankten 3 667 649 Menschen, 3 468 858 wurden geheilt und 95 899 starben.

Zahl der neuen COVID -19-Fälle in den ukrainischen Regionen:

Kiew – 1.179

Winnyzja – 266

Wolhynienska – 104

Dnipropetrowska – 187

Donezk – 362

Schytomyrska – 205

Zakarpatska – 176

Zaporizska – 225

IwanoFrankivska – 303

Kiewska – 266

Kirovohradska – 53

Luhanska – 55

Lwiwska – 487

Mykolayivska – 167

Odessa – 595

Poltavska – 486

Rivnska – 206

Sumska – 218

Ternopil – 200

Charkiw – 236

Cherson – 55

Chmelnyzkij – 261

Tscherkassy – 299

Czernowitz – 155

Tschernihiw – 283

Am Vortag erklärte der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat, dass eine neue COVID-Welle, die durch die Verbreitung des Omicron-Stammes verursacht wird, die Ukraine erwartet. Es wird bereits im Februar 2022 erwartet.

Ministerpräsident Denys Schmyhal hat seinerseits versichert, dass es keine weiteren Abriegelungen in der Ukraine geben wird.