Wir arbeiten daran, den Kriegern mehr Luftverteidigung zu geben - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit der US-Sonderbeauftragten für den Wiederaufbau der Ukraine, Penny Pritzker, die Frage der Verteidigung des ukrainischen Energiesektors in diesem Winter besprochen. Der Staatschef berichtete darüber in seiner Abendansprache am Montag, den 16. Oktober.

„Wir hatten Zeit, all die Themen zu besprechen, die das Leben in der Ukraine direkt betreffen. Der Schutz unseres Energiesektors, insbesondere in diesem Winter. Makro-finanzielle Unterstützung. Erholung. Schutz der Investitionen vor den Risiken des Krieges. Anziehung von Privatunternehmen“, sagte Selenskyj.

Ihm zufolge ist jeder dieser Bereiche Teil des Gesamtaufbaus. „Der Aufbau, der ein normales Leben für unsere Menschen und unsere Städte ermöglicht. So weit es jetzt möglich ist“, fügte der Präsident hinzu.

„Wir arbeiten so viel wie möglich daran, unseren Kriegern mehr Luftverteidigung zu geben. Um den Städten mehr Verteidigung zu geben, damit sie das Leben erhalten, auch das wirtschaftliche Leben. Und an der Entwicklung unserer Industrien, einschließlich der Verteidigungsindustrie“, betonte der ukrainische Staatschef.