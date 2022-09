Das Außenministerium hat auf die Behauptung Irans über "Dritte" geantwortet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die iranischen Behörden sollten sofort aufhören, Waffen an Russland zu liefern, um Ukrainer zu töten, anstatt sich mit Fantasien über „äußeren Einfluss“ zu rechtfertigen. Dies erklärte der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Oleg Nikolenko, in einem Kommentar für ukrainische Medien am Samstag, den 24. September.

Er reagierte auch auf die Aussage des Irans über den Einfluss „dritter Parteien“, die angeblich versuchen, die Beziehungen zwischen der Ukraine und dem Iran zu zerstören.

„Die einzige „dritte Partei“ sind iranische Drohnen, die die Ukraine bereits direkt in ihrem Himmel abschießt. Teheran trägt die volle Verantwortung für die Zerstörung der Beziehungen zur Ukraine“, sagte Nikolenko.

Gleichzeitig sagte Nikolenko, dass der Iran sofort aufhören sollte, Waffen an Russland zu liefern, um Ukrainer zu töten, anstatt sich mit Fantasien über „externen Einfluss“ zu rechtfertigen…