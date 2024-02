Ein Ausbrecher, der den Fluss Tisa auf einer aufblasbaren Matratze durchschwimmen wollte, wurde festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Grenzschutzbeamte haben eine weitere Gruppe von Eindringlingen festgenommen: einen Hinterzieher, der plante, den Fluss Tisa auf einer Gummimatratze zu durchschwimmen, und seine „Helfer“, die 4.000 Dollar an sich nahmen und prüften, ob der staatliche Grenzschutzdienst in der Nähe war. Darüber berichtete heute, am 10. Februar, der Pressedienst des Staatlichen Grenzdienstes der Ukraine.

„Der Grenzverletzer plante, auf einer Gummimatratze nach Ungarn zu gelangen. Um die Theiß zu durchschwimmen, zog er außerdem einen Neoprenanzug an. Die beiden Männer, die ihn begleiteten, mussten überprüfen, ob ein Grenzbeamter in der Nähe war. In der Zwischenzeit wartete der „Kunde“ im Auto. Ein solcher Service sollte 4.000 Dollar kosten. Die Täter wurden 500 Meter vor der Grenze von Grenzbeamten der Abteilung Mukatschewo gefunden. Sie fanden eine aufblasbare Matratze und eine Pumpe in ihrem Auto“, teilte der staatliche Grenzdienst in einer Erklärung mit.

Es wurde ein Verwaltungsprotokoll für die Hinterzieher erstellt, der Fall wurde an ein Gericht weitergeleitet und die Nationale Polizei wurde über die Aktionen der „Helfer“ informiert.