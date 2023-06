Ausgräber plündern archäologisches Erbe im Süden des Landes - Ministerium für Kultur

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Nach der Bombardierung des Wasserkraftwerks Kachowka haben die Ausgräber archäologischer Stätten ihre Aktivitäten verstärkt. Sie begeben sich in das Katastrophengebiet und verwenden Metalldetektoren, um wertvolle Gegenstände aus dem Boden zu graben. Dies wurde am Dienstag, den 13. Juni, im offiziellen Telegramkanal des Ministeriums für Kultur und Informationspolitik der Ukraine berichtet.

„Während der Errichtung des Kachowka-Stausees sind archäologische Objekte aus verschiedenen Epochen unter das Wasser geraten. Das starke Absinken des Wasserspiegels nach dem Dammbruch, die Erosion der Ufer und die Überflutung der Gebiete flussabwärts des Dnjepr führten zu einer kritischen Situation für den Schutz des archäologischen Erbes in der Region. Auf dem Territorium der Regionen Saporischschja, Mykolajiw, Dnipropetrowsk und Odessa wurden Grabungsräuber aktiviert, die mit Metalldetektoren nach wertvollen Objekten suchen“, heißt es in dem Bericht.

In diesem Zusammenhang hat das Ministerium an die Leiter der regionalen Militärverwaltung der betroffenen Regionen sowie an das Innenministerium und die Strafverfolgungsbehörden appelliert, den Raub archäologischer Objekte wirksam zu bekämpfen.