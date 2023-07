Das Büro des ukrainischen Präsidenten hat auf die russischen Anschuldigungen bezüglich der Rückkehr der Asowschen Verteidiger in die Ukraine reagiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Rückkehr der Verteidiger von Asowstal in die Ukraine hat einmal mehr gezeigt, dass Russland im Moment auf der internationalen Bühne keine Subjektivität mehr besitzt. Dies erklärte Mychajlo Podoljak, Berater des Chefs des Präsidialamtes, am Samstag, den 8. Juli, auf Twitter.

So kommentierte er die Reaktion Moskaus auf die Rückkehr der Asowstal-Verteidiger in die Ukraine und fügte hinzu, dass Russland nun immer an einem „bekannten Ort“ stehen werde.

„Russland hat keine Subjektivität auf der internationalen Bühne. Nach dem 24.06.2023 beginnt für die Putin-Elite eine ‚schöne neue Welt‘“, so Podoljak.