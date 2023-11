Ein Bautrupp aus der Region Riwne hat sich in Kiew mit Botulismus infiziert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Drei Männer aus der Region Riwne haben sich bei der Arbeit auf Baustellen in Kiew mit Botulismus infiziert. Dies teilte der Direktor des regionalen Zentrums für die Kontrolle und Vorbeugung von Krankheiten, Roman Safonov, bei einem Briefing mit.

„Die Baubrigade, bestehend aus sechs Personen aus Rokitnoje, die auf einer Baustelle in Kiew arbeiteten, hatte ein gutes Abendessen aus gepökeltem Schweinefleisch mit Schichten von hausgemachtem Schmalz ohne Wärmebehandlung. Von den sechs sind drei an Botulismus erkrankt“, sagte er.

Laut Safonov haben die Männer trotz aktiver klinischer Symptome nicht sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen. Und weil sich ihr Zustand verschlechterte, waren die Patienten gezwungen, in die Region Riwne zurückzukehren, wo sie medizinische Hilfe suchten.

Der erste Patient wandte sich am siebten Tag der Krankheit an die Ärzte, die beiden anderen Männer – am 11. Tag mit den für Botulismus typischen Symptomen Erbrechen, Durchfall, Doppeltsehen.

„Alle drei Fälle wurden im Labor bestätigt, den Patienten wurde Botulinum-Anatoxin gespritzt und jetzt sind alle am Leben und werden weiterhin mit einer guten Prognose im Krankenhaus behandelt“, sagte Safonov.

Wir erinnern daran, dass seit Anfang des Jahres in der Ukraine zwei Menschen an Botulismus gestorben sind.