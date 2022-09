Beschuss von Charkiw: acht Verletzte an einem Tag.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Sieben Zivilisten wurden in den letzten 24 Stunden in der Region Charkiw durch feindlichen Beschuss verwundet, ein weiterer wurde durch eine Mine in die Luft gesprengt. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Oleg Sinegubov am Sonntagmorgen, den 25. September, im Telegramm.

Ihm zufolge beschossen die Russen die Bezirke Kupjansk, Charkiw, Bogoduchow, Tschugujew und Krasnograd.

„Nach Angaben des Zentrums für medizinische Notfallversorgung wurden im Laufe des Tages sieben Menschen mit Verletzungen in ein Krankenhaus im Bezirk Kupjansk eingeliefert“, schrieb Synegubow und fügte hinzu, dass im Bezirk Charkiw eine weitere Person verletzt wurde, nachdem sie von einer Mine in die Luft gesprengt worden war.

In dem Dorf Dwurtschnaja im Bezirk Kupjansk wurde eine Schule durch den Beschuss beschädigt und fing Feuer. Im Bezirk Tschugujewski wurde die Infrastruktur eines landwirtschaftlichen Betriebs beschädigt.

Im Bezirk Krasnogradski hörten die Anwohner eine Explosion außerhalb der Siedlungen.

„Es gab keine Verletzten oder Zerstörungen, unsere Luftabwehr funktionierte“, erklärte Synjehubow die Ursache der Explosion.

Am Vortag wurde berichtet, dass zwei Männer im Gebiet Charkiw beim Pilzesammeln auf Minen explodiert waren. Beide wurden ins Krankenhaus eingeliefert…