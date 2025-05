Betrüger versenden gefälschte Nachrichten von der Steuerbehörde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der State Tax Service hat Betrüger enttarnt, die gefälschte E-Mails mit einem Virus verschicken.

Dies wurde von der staatlichen Steuerbehörde gemeldet.

Nach Angaben der Behörde werden die E-Mails mit der Betreffzeile „Request for documents from the State Tax Service of Ukraine: NAME OF ORGANISATION“ und einem PDF-Anhang verschickt.

Sie enthalten einen Link zu einem Dienst, der das JS-Skript „Request of the Main State Tax Service of Ukraine EDMS 22.05.2025- 0048811.pdf.js“ hostet. Der Link führt zum Herunterladen und Starten von Software zur Fernsteuerung der Computer der Benutzer.

Der Bericht fügt hinzu, dass offizielle Briefe des State Tax Service den Domainnamen „tax.gov.ua“ nach dem „@“-Symbol enthalten müssen.

„Die Fakten über die Verbreitung der gefälschten E-Mails, die angeblich im Namen des State Tax Service versendet wurden, wurden von den Cybersecurity-Spezialisten des State Tax Service zusammen mit dem Governmental Computer Emergency Response Team of Ukraine CERT-UA aufgedeckt“, so der STS weiter.