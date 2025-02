Die Ukraine hat mit der Produktion von akustischen Sensoren zur Erkennung von Artillerie begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die neuen akustischen Systeme sind in der Lage, die Koordinaten feindlicher Artillerie in einer Tiefe von bis zu 25 km zu bestimmen. Die Systeme wurden von dem ukrainischen Unternehmen Vidar Systems auf dem Brave1 Defence Tech Innovations Forum 2025 vorgestellt. Das Militär nutzt solche Systeme, um russische Artilleriestellungen, vor allem Mörser, schnell aufzuspüren und zu zerstören. Der Vertreter des Unternehmens erklärte gegenüber EP, dass ein System aus fünf oder zehn akustischen Sensoren besteht, die mit Triangulation und Algorithmen der künstlichen Intelligenz arbeiten. Die Sensoren sind in einem bestimmten Abstand zueinander platziert. Jedes Mikrofon hört denselben Schuss auf seine eigene Weise und bestimmt die Richtung relativ zu seiner Position. Der Computer sammelt dann Daten über die Richtung der Explosion von drei oder mehr Mikrofonen und überlagert sie auf einer Karte. Der Punkt, an dem sich die drei Richtungen schneiden, gibt die ungefähren Koordinaten des Feindes an. Nach Angaben des Entwicklers kann der 5-Sensoren-Komplex eine Frontlinie von 10 Kilometern abdecken. Der Rahmen und das Ausrüstungsset wiegen etwa 25 Kilogramm, so dass die Sensoren von 1-2 Personen eingesetzt werden können. Die Software ist in der Lage, Artillerieexplosionen von allen anderen Geräuschen zu unterscheiden. Die Vorserien der Systeme sind bereits im Einsatz und arbeiten an der Frontlinie.