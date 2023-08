Der Betrieb des Kernkraftwerks Saporischschja wurde durch das Vorgehen der Russen gestört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Als Folge der Versetzung des Blocks 4 des vorübergehend besetzten Kernkraftwerks Saporischschja in den Zustand der „heißen Abschaltung“ kam es zu einem Zwischenfall mit Wasseraustritt aus dem ersten Reaktorkreislauf in den zweiten, wobei es zu keiner radiologischen Freisetzung in die Umwelt kam. Dies teilte der Pressedienst von Energoatom am Freitag, den 11. August, mit.

„Inkompetente illegitime Management Saporischschja Kernkraftwerk von Rosatom konsequent setzen die Blöcke der beschlagnahmten Anlage außer Betrieb. Und dieses Verbrechen mit vorsätzlicher Beschädigung der Ausrüstung des 4. Kraftwerksblocks, was zu einer Verletzung der Integrität von bereits drei der fünf bestehenden physikalischen Barrieren für die Ausbreitung von Strahlung, Austritt von potenziell radioaktivem Wasser des ersten Kreislaufs über die festgelegten Grenzen hinaus, Schäden an teuren Geräten des ersten Kreislaufs untersucht werden“, betonte der Präsident von Energoatom Peter Kotin.

Es wird darauf hingewiesen, dass dies aufgrund der Verletzung der Integrität des dritten Dampferzeugers, der sich in der abgedichteten Hülle des Blocks befindet, geschehen ist. „Infolgedessen begann die Besatzungsführung mit der Übertragung des vierten Blocks des Kernkraftwerks Saporischschja in den Zustand der „kalten Abschaltung“„, heißt es in der Mitteilung.

Nach Angaben von NAEK werden die Russen in den nächsten drei Tagen den Block 6 des Kernkraftwerks Saporischschja in einen „heißen Zustand“ versetzen, was einen weiteren Verstoß gegen die Lizenzbedingungen und Anforderungen von Energoatom darstellt.

Kotin fügte hinzu, dass alle an dem Vorfall Beteiligten, die weiterhin die kriminellen Befehle von Rosatom ausführen, nach der Räumung des Kraftwerks vor Gericht gestellt werden.