Die bewaffnete Aggression Russlands in der Ukraine hat 167 Kinder getötet

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine wurden 167 Kinder getötet und mehr als 279 mehr oder weniger schwer verletzt. Diese Zahlen sind nicht endgültig. Das teilte der Pressedienst der Generalstaatsanwaltschaft mit.

„Den erhaltenen Daten zufolge waren die Kinder in der Region Kiew am stärksten betroffen – 78, in der Region Donezk – 81, in der Region Charkiw – 64, in der Region Tschernihiw – 49, in der Region Mykolajiw – 39, in der Region Lugansk – 31, in der Region Saporischschja – 22, in der Region Cherson – 29, in der Hauptstadt – 16, in der Region Sumy – 16, in der Region Schitomir – 15“, heißt es in dem Bericht.

Am 25. März wurde in der Region Charkiw ein 13-jähriges Mädchen durch den Beschuss von Häusern in den Dörfern Malaja Rogan und Olchowka durch das russische Militär getötet. am 4. April wurden zwei kleine Kinder durch den Beschuss von Awdijiwka in der Region Donezk durch die russischen Streitkräfte verwundet.

Die Generalstaatsanwaltschaft fügte hinzu, dass die Invasoren weiterhin Kinder aus der Ukraine gewaltsam nach Russland verschleppen. So wurden beispielsweise in Mariupol 12 Kinder, die sich in der Einrichtung in Behandlung befanden, von russischen Soldaten gewaltsam aus der Behandlungseinrichtung des Regionalen Kinderknochentuberkulosezentrums KNP entfernt.

Eine Betreuerin eines familienähnlichen Kinderheims wurde zusammen mit acht Kindern, drei eigenen und drei adoptierten Kindern, von Mariupol ins russische Saransk zwangsumgesiedelt.

Berichten zufolge wurden außerdem 927 Bildungseinrichtungen durch Bombardierungen und Beschuss beschädigt. 83 von ihnen wurden vollständig zerstört.

