Ein Bewohner der Region Cherson ist durch russischen Beschuss verletzt worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Heute, am 9. November, haben russische Truppen das Dorf Yantarnoye in der Gemeinde Bilozersk im Gebiet Cherson beschossen, wobei ein Zivilist verletzt wurde. Das berichtet der Pressedienst der Militärverwaltung des Gebiets Cherson.

„Nach 17:00 Uhr hat die russische Armee Yantarnoye in der Gemeinde Belozerskaya beschossen. Durch den Beschuss wurde ein 52-jähriger Mann verletzt, der sich im Innenhof des Hauses aufhielt. Bei dem Opfer wurden Wunden an Bauch, Armen und Beinen diagnostiziert. Er wurde ins Krankenhaus gebracht“, heißt es in dem Bericht.