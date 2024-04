Die Bewohner der Region Tscherkassy werden vor möglichen Überschwemmungen gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Zeit vom 24. bis 26. April wird der obere Teil des Krementschuk-Stausees aufgrund des steigenden Wasserstandes teilweise überflutet werden. Dies teilte der Leiter des regionalen hydrometeorologischen Zentrums der Region Tscherkassy Witalij Postrigan auf seiner Seite auf Facebook mit.

Ihm zufolge ist am 24. und 26. April infolge des Wasserdurchgangs durch die Kaskade der Dnjepr-Stauseen im oberen Teil des Krementschuk-Stausees ein weiterer Anstieg des Wasserspiegels mit anschließender Überflutung des Überschwemmungsgebiets möglich, so dass es in einigen Flusssiedlungen der Bezirke Tscherkassy und Zolotonosha zu einer teilweisen Überflutung von Gebieten kommt.

Die Gefahrenstufe II – orange wird ausgerufen.

Erinnern Sie sich, in Kiew hat der Wasserstand des Dnjepr in den letzten Tagen ein Rekordhoch erreicht. Derzeit stellt das Hochwasser keine Bedrohung für Kiew dar. Eine Notüberschwemmung in der Stadt wurde nicht verzeichnet.

Am 23. April trat im Bezirk Boryspil in der Region Kiew das Wasser bei mehreren Schleusen über den Damm.