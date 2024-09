Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Foto der russischen Soldaten in dem 2018 veröffentlichten Buch ist mit „Modernes Outfit eines Soldaten der Streitkräfte der Ukraine“ unterzeichnet.

Ukrainische Schulkinder haben Lehrbücher Verteidigung des Vaterlandes erhalten, auf deren Seiten ein Foto russischer Soldaten zu sehen ist, das mit „Modernes Outfit eines Soldaten der Streitkräfte der Ukraine“ unterzeichnet ist. Diese Handbücher können jedoch nicht für den Unterricht verwendet werden, da sie letztes Jahr abgelaufen sind, so das ukrainische Ministerium für Bildung und Wissenschaft (MES).

Das Ministerium für Bildung und Wissenschaft erklärte, dass die Verantwortung für Lehrbücher mit falschen Illustrationen bei der Schule liegt, die sie im Unterricht einsetzt.

Ein Soldat der ukrainischen Streitkräfte, Olexij Godzilla, bestätigte in einem Kommentar für Channel 5, dass das Foto in dem Lehrbuch die Ratnik-Einheit der russischen Armee zeigt.

Es handelt sich um das Lehrbuch „Defence of the Fatherland. Standardniveau“ für die 10. Klasse, das 2018 veröffentlicht wurde.

Dies ist jedoch nicht der erste Skandal im Zusammenhang mit der Darstellung von russischen Militäruniformen in diesem Lehrbuch. Der Verlag „Aston“ erklärte damals, er habe dieses Foto gewählt, weil es keine Erkennungszeichen einer Armee gebe. Im Jahr 2020 wurde der Name des Fachs in „Verteidigung der Ukraine“ geändert und ab 2024 wurde das Programm komplett erneuert, aber neue Lehrbücher für dieses Programm sind noch nicht gedruckt worden.