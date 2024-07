Das Bildungsministerium sucht einen Ombudsmann für das Bildungswesen: Was wir wissen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Ministerium für Bildung und Wissenschaft der Ukraine hat einen Wettbewerb für die Position eines Bildungsombudsmanns ausgeschrieben, der die Rechte im Bildungssektor schützen soll.

Dies teilte der Pressedienst des Bildungsministeriums mit.

„Diese Position ist für diejenigen gedacht, die bereit sind, die Rechte aller Teilnehmer am Bildungsprozess zu schützen. Der Ombudsmann kann seine Arbeit nicht mit anderen bezahlten Positionen kombinieren, mit Ausnahme von Lehre, Forschung und kreativen Aktivitäten“, hieß es in der Erklärung.

Das Ministerium wies darauf hin, dass es bereits eine spezielle Kommission zur Auswahl der Kandidaten eingesetzt hat, die vom stellvertretenden Bildungsminister Mykhailo Vynnytsky geleitet wird.

Der Ombudsmann für Bildung kann sein:

ein ukrainischer Staatsbürger; * mit einem Universitätsabschluss; * mit 5 Jahren Erfahrung im Bereich Bildung/Wissenschaft; * mit Wohnsitz in der Ukraine in den letzten 5 Jahren; * fließend in der Landessprache. Die Registrierung für das Auswahlverfahren läuft bis zum 28. Juli. Die vollständige Liste der Unterlagen und Anforderungen für die Einreichung finden Sie auf der Website des Bildungsministeriums. Für weitere Informationen rufen Sie bitte (044) 481-47-92 oder (044) 481-32-35 an.

