Das BIP-Wachstum der Ukraine hat sich stark verlangsamt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Hauptfaktor für die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums war ein Mangel an Strom in der Ukraine, so die Regierung.

Das Wachstum des ukrainischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) lag im Juni dieses Jahres im Vergleich zum Juni 2023 bei etwa 1,1 Prozent und damit niedriger als im Mai und April mit 3,7 Prozent bzw. 4,3 Prozent. Eine solche vorläufige Schätzung wurde von der Ersten Stellvertretenden Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin Yulia Sviridenko am Freitag, den 12. Juli, im sozialen Netzwerk X veröffentlicht.

„Die ukrainische Wirtschaft ist in der ersten Hälfte des Jahres 2024 nach vorläufigen Schätzungen des Wirtschaftsministeriums um 4,1 Prozent gewachsen, trotz der Schwierigkeiten, mit denen wir konfrontiert waren. Im Juni war das Wachstum mit 1,1 Prozent im Vergleich zum Juni 2023 etwas langsamer als zu Beginn des Jahres“, schrieb sie.

Sviridenko sagte, der Hauptfaktor für die Verlangsamung der Wirtschaft sei die Energieknappheit, aber aufgrund der hohen Anpassungsfähigkeit der Unternehmen wachse sie weiter.

Zu den Faktoren, die dazu beigetragen haben, gehören ihrer Meinung nach die hohen Exporte von metallurgischen Produkten und Eisenerz, die frühe Ernte der Winterkulturen, der stabile Betrieb des ukrainischen Seekorridors und der Direktimport von Strom aus der EU durch einige Unternehmen. Eine positive Dynamik wird im Binnenhandel, im Baugewerbe und in der Landwirtschaft beobachtet, fügte der Erste Stellvertretende Ministerpräsident hinzu.

„Negative Faktoren für die Wirtschaft sind Sicherheits- und Logistikprobleme, Stromknappheit und das komplexe Problem der strukturellen Arbeitslosigkeit“, sagte Sviridenko.