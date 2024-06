Die Brotpreise in der Ukraine könnten in naher Zukunft steigen - Bäckerverband

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Zusätzliche Kosten für die Hersteller entstehen durch den Einsatz von Generatoren und Kraftstoff zur Energieerzeugung.

Brot könnte in der Ukraine teurer werden. In naher Zukunft um 10%, und dann um 20%. Dies gab der Präsident des Allukrainischen Bäckerverbandes Jurij Duchenko am Sonntag, den 9. Juni, bekannt, schreibt AgroPortal.

Ihm zufolge könnten die Kosten für Brot aufgrund des Preisanstiegs für Mehl der neuen Ernte um 25-30% und des Stromausfalls steigen.

„Eine zweistündige Abschaltung verschiebt den Zeitplan der Brotproduktion um acht Stunden. Das zwingt dazu, das System der Produktion, der Logistik und des Verkaufs von Brot umzustrukturieren, was die Kosten erhöht. Und viele Unternehmen mussten Generatoren kaufen. In den Gestehungskosten für Brot nach klassischem Rezept ist ein Stromanteil in Höhe von 50 Kopeken enthalten. Wenn das Brot mit Hilfe eines Generators hergestellt wird, steigt dieser Anteil auf 1 Hrywnja 50 Kopeken“, erklärte er.

Er wies auf ein weiteres Problem der Branche hin.

„Aufgrund des Personalmangels ändern einige Unternehmen ihre Arbeitszeiten, reduzieren den Umfang und die Bandbreite der Produktion“, fügte Duchenko hinzu.

Zuvor hatte das Gesundheitsministerium den Herstellern empfohlen, den Salzgehalt in Backwaren schrittweise zu reduzieren.

Nach den Ergebnissen vom April ist das Wachstum der Verbraucherpreise in der Ukraine auf 0,2% gesunken, nach 0,5% im März, 0,3% im Februar und 0,4% im Januar.