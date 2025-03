In Bukowina blieb ein Mann in einer Motorfräse stecken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Mann wurde bei der Hausarbeit unter der Fräse eingeklemmt und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

In der Region Tscherniwzi blieb ein 60-jähriger Mann bei der Hausarbeit in einer Motorfräse stecken. Um ihm zu helfen, mussten Retter und Sanitäter gerufen werden. Dies berichtete der Pressedienst des Staatlichen Notdienstes der Ukraine am Mittwoch, den 12. März.

Es wird darauf hingewiesen, dass am 11. März der Rettungsdienst eine Meldung erhalten hat, dass in dem Dorf Zavoloka Kamianska Gebietskörperschaft während der Durchführung von Hausarbeiten, ein Mann, geboren 1963, war unter dem Strom Fräse und kann nicht auf eigene Faust zu bekommen.

Die Rettungskräfte befreiten den Mann unter der Fräse. Der Verletzte wurde den Ärzten zur weiteren Behandlung im Krankenhaus übergeben.

Wir erinnern daran, dass in Kiew in Petschersk ein Mann, der mit einer Kettensäge Äste eines Baumes sägte, sich versehentlich mit dem Werkzeug in den Hals schnitt. In Olexanderiya, Region Kirowohrad, zündete ein Mann Streikballgranaten und warf sie aus dem Fenster, woraufhin er Selbstmord beging.