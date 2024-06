Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das regionale Territoriale Zentrum für Personalbesetzung und soziale Unterstützung und SP stellt fest, dass der Angreifer nach einem gescheiterten Versuch, ins Ausland zu fliehen, Vertreter des Personalzentrums des Mannes angegriffen hat.

Ein Mann, der bei dem Versuch erwischt wurde, die Grenze illegal zu überqueren, griff das Militär im Dienstwagen an, nachdem er in der Region Czernowitz festgenommen worden war. Darüber berichtet Tscherniwzi regionalen territorialen Zentrum der Akquisition (Territoriales Zentrum der Akquisition und soziale Unterstützung) und soziale Unterstützung (SP) auf seiner Facebook-Seite.

„Auf den Rücksitz des Dienstwagens zu gehen, um die Daten zu klären, griff die Soldaten an und fügte ihnen Körperverletzungen zu, versuchte, den Fahrer mit einem Sicherheitsgurt zu erwürgen“, schreibt das Territoriale Zentrum für Personalbeschaffung und soziale Unterstützung.

Ein Ermittlungs- und Einsatzteam wurde hinzugezogen, um den Mann zu überwältigen. Die medizinische Notfallhilfe wurde zum Militär gerufen.

„Nach der Begehung versuchte der Mann, die Öffentlichkeit zu manipulieren, indem er sich als Opfer ausgab und ein entsprechendes Video in sozialen Netzwerken postete“, fügt das Territoriale Zentrum für Bemannung und soziale Unterstützung hinzu.

Das Territoriale Zentrum für Bemannung und soziale Unterstützung fügte hinzu, dass die von dem Angreifer verletzten Militärangehörigen zu Beginn der groß angelegten Invasion durch russische Terroristen den ukrainischen Streitkräften beitraten und in den Luftlandetruppen dienten. In Anbetracht ihres Gesundheitszustandes wurden sie in das Territoriale Zentrum für Manning und soziale Unterstützung und SP verlegt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass in den sozialen Netzwerken ein Video aufgetaucht ist, auf dem zu sehen ist, wie Vertreter des Territorialen Zentrums für Bemannung und soziale Unterstützung einen Mann in einen Kleinbus in Lwiw schubsen.