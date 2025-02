Die Chefin der Europäischen Investitionsbank ist in Kiew eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Nadezhda Calviño wird mit ukrainischen Beamten Gespräche über die Unterstützung der ukrainischen Wirtschaft führen.

Die Leiterin der Europäischen Investitionsbank (EIB), Nadezhda Calviño, ist zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt eingetroffen. Dies teilte die Botschafterin der Europäischen Union in der Ukraine Katarina Maternova am Montag, den 10. Februar, im sozialen Netzwerk X mit.

„Ich freue mich, mit Nadezhda Calviño nach Kiew zu kommen, die von Olexander Pertsovskyj (Vorstandsvorsitzender von Ukrsalisnyzja – IF-U) herzlich empfangen wurde. Eine weitere wunderbare Reise mit Ukrsalisnyzja – wir sind stolz auf die Rolle der EU bei der Nachhaltigkeit und Modernisierung des Unternehmens zusammen mit der EIB“, schrieb der Botschafter.