In Cherson werden 70% der Verbraucher bald Wasser haben, 85% - bereits mit Licht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Cherson hat die Pumpstation, die die Wasserversorgung für 70% der Stadtbewohner sicherstellt, ihre Arbeit wieder aufgenommen, auch die Stromversorgung ist für 85% der Verbraucher wiederhergestellt, sagte der Vorsitzende der staatlichen Regionalverwaltung von Cherson, Jaroslaw Januschewitsch, im Telegramm.

„Heute wurde in Cherson Spannung an den Brunnen geliefert, um die Reservoirs der Pumpstation Nummer 2 mit normalem Druck zu füllen. Daher werden 70 % der Bürger Wasser in ihren Häusern haben“, sagte Janukowytsch.

Der Leiter der regionalen Staatsverwaltung sagte auch, dass die Arbeiten zur Wiederherstellung der Stromversorgung in der Stadt fortgesetzt werden – 85 % der Stadt haben bereits Licht.

Folgende Stadtteile wurden mit Strom versorgt:

Zentrum – 95%;

Tavrichesky und Severny – 89%;

Shumensky – 96%;

Textil – 73%;

Wohnsiedlung – 96%;

Ostrov – 89%;

HBivopory – 71%.

Somit sind 113081 Haushalte mit Strom versorgt.

Die Stromversorgung ist in den Siedlungen Kamyshany und Priozernoye vollständig und in Belozerka zu 70 % wiederhergestellt.