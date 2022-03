Danilow über Karabach und die Kurilen: Zweite Fronten würden helfen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Neue Fronten in der russischen Interessensphäre auf dem Territorium anderer Länder wären für die Ukraine sehr hilfreich, um eine russische Invasion im großen Stil zu bekämpfen, sagte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Olexij Danilow, in einem am 26. März ausgestrahlten Telethon.

„Nachdem Berg-Karabach heute das Kriegsrecht über sein Territorium verhängt hat, kann ich sagen: Dort ist wirklich etwas los. Die Bajraktaren bügeln nicht nur Orks auf unserem Gebiet, sie haben auch in Berg-Karabach gearbeitet“, sagte er.

Armenien appelliert an Moskau, mit Truppen zu helfen, sagte Danilow. „Aber letzte Woche zogen sie ihre Truppen von dort ab und schickten sie in unser Land. Wir haben diese Konvois, die kamen, verfolgt. Und wir wissen, dass die Hilfe, die Russland Berg-Karabach und Armenien versprochen hat, dort wahrscheinlich nicht ankommen wird“, sagte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates.

Danilow wies auch darauf hin, dass Russland heute nach der Ankündigung Tokios, dass vier Inseln des Kurilenrückens direkt zu Japan gehören, mit Übungen begonnen hat. „Aber die Zahl der russischen Soldaten in diesem Verteidigungssektor ist heute extrem niedrig, weil sie alle hierher geschickt wurden“, sagte er.

Nach Ansicht des Vorsitzenden des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates wird die Eröffnung einer zweiten Front für die Russische Föderation, „die sie in ihrer kurzen Geschichte durch ihr eigenes Handeln künstlich geschaffen hat, uns qualitativ sehr helfen“.

Dabei stellte Danilow fest, dass sich Georgien „gelinde gesagt nicht sehr korrekt verhält. „Aber wenn sowohl Transnistrien als auch Georgien, und jeder würde sich heute für die Rückgabe ihrer Gebiete engagieren… Außerdem hat Polen bereits einen Anspruch auf das Kaliningrader Gebiet erhoben, allerdings noch nicht auf offizieller Ebene,“ fügte er hinzu…