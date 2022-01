Denissowa sagte, was Russland dem Direktor Lawrenchuk vorwirft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Theaterregisseur Jewhen Lawrenchuk, der auf Ersuchen der Russischen Föderation im italienischen Neapel verhaftet wurde, wurde nicht auf der Grundlage der Ausstellung einer „Roten Karte“ festgenommen, wie es in der Praxis der Zusammenarbeit mit Interpol üblich ist, sondern durch die Vorlage eines Rundschreibens, dessen Verbreitung auf bestimmte Länder beschränkt ist. Dies berichtete die Menschenrechtsbeauftragte der Werchowna Rada, Ljudmyla Denissowa, am Dienstag, den 4. Januar, auf ihrer Facebook-Seite.

Denissowa ist der Ansicht, dass diese Tatsache „den Missbrauch des Interpol-Statuts durch Russland und seinen Missbrauch als Instrument der hybriden Kriegsführung für die politisch motivierte Verfolgung von Ukrainern zeigt“.

„Ich fordere den Staatsanwalt der Stadt Neapel, die Bürgerbeauftragten der Region Kampanien und die Gemeinde Neapel dringend auf, die Rechtmäßigkeit und Gültigkeit der Inhaftierung des ukrainischen Staatsbürgers Evgeniy Lavrenchuk zu überprüfen, geeignete Maßnahmen zu seinem Schutz zu ergreifen und seine Auslieferung an Russland zu verhindern. Ich fordere den Leiter der ukrainischen Nationalpolizei Ihor Klymenko auf, sich an das Generalsekretariat der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (Interpol) zu wenden, um die Rechtmäßigkeit der Nutzung des Interpol-Informationssystems durch die Russische Föderation bei der Strafverfolgung von Jewhen Lawrenchuk zu klären“, heißt es in der Erklärung.

Laut Denissowa wirft die Russische Föderation Lawrenchuk, der von 1998 bis 2014 in Moskau lebte, studierte und arbeitete, „finanzielle Unregelmäßigkeiten“ vor, die er vor acht Jahren begangen haben soll. Russische Medien schrieben unter Berufung auf das Taganski-Gericht in Moskau, dass Lawrenchuk im Juli 2020 in Abwesenheit wegen Betrugs in großem Stil verhaftet wurde, nannten aber keine Einzelheiten.

Der Regisseur verließ Russland 2014, um gegen die militärische Aggression zu protestieren. Danach arbeitete er drei Jahre lang als Chefdirigent des Opern- und Balletttheaters von Odessa und hatte weitere Projekte an verschiedenen Theatern.

Zuvor war berichtet worden, dass Lawrenchuk in Neapel auf der Durchreise von Tel Aviv nach Lemberg festgenommen wurde und sich seit dem 17. Dezember im Zusammenhang mit einem russischen Auslieferungsersuchen in einer italienischen Haftanstalt befindet. Das ukrainische Generalkonsulat in Neapel gewährt ihm konsularischen Beistand.

Die Mutter des inhaftierten ukrainischen Regisseurs erzählte, was er in Italien gemacht hat.