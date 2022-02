Die "Donezker Volksrepublik" wird nicht anerkannt werden: Die Rada hat zum Frieden aufgerufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Werchowna Rada hat am 15. Februar zwei Appelle an die internationale Gemeinschaft verabschiedet. Eine davon bezieht sich auf die Unzulässigkeit der Anerkennung illegaler Formationen im Donbass, die andere auf die Eskalation seitens Russlands. Fast zeitgleich verabschiedete die Duma einen Appell an Putin, die so genannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk anzuerkennen. Korrespondent.net liefert Details.

Keine Unabhängigkeit für Teile der Regionen Donezk und Luhansk

Das ukrainische Parlament hat sich an die UNO, die Europäische Kommission, das Europäische Parlament, die Parlamentarische Versammlung des Europarates, die Parlamentarische Versammlung der OSZE, die Parlamentarische Versammlung der NATO sowie an die Regierungen und Parlamente ausländischer Staaten gewandt.

Die Verabschiedung des ersten Appells – über die Nichtanerkennung der Unabhängigkeit illegaler Entitäten in den vorübergehend besetzten Gebieten bestimmter Bereiche der Regionen Donezk und Luhansk – wird eine Rechtsgrundlage für Kiew schaffen, um eine konsolidierte Klage gegen Moskau im Zusammenhang mit seiner Position zur Anerkennung der selbsternannten „Volksrepubliken Luhansk und Donezk“ als Staaten einzureichen, heißt es in der Erläuterung.