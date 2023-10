DTEK hat 33 Siedlungen im Donbass an die Stromversorgung angeschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen drei Tagen haben die Reparaturteams von DTEK den Bewohnern von 33 Siedlungen in der Region Donezk, die ständig unter dem Beschuss der russischen Aggressoren leiden, wieder Licht gegeben. Dies berichtete die Energieholding am Samstag, den 7. Oktober.

Es wird angegeben, dass das Licht in den Häusern von 11 Tausend Familien wiederhergestellt wurde. Gleichzeitig gehen die aktiven Feindseligkeiten auf dem Territorium der Region weiter.

„Nach Angaben der Militärischen Regionalverwaltung von Donezk wurden in den letzten 24 Stunden vor allem die Gemeinde Lyman und Awdijiwka mehrfach beschossen, und zwar mit vier Raketen. Die Energietechniker werden auf jeden Fall allen Bewohnern der Region das Licht zurückgeben, sobald sie von den Streitkräften der Ukraine die Erlaubnis erhalten haben, ihre Arbeit auszuführen“, heißt es in der Erklärung.

Täglich arbeiten etwa 60 Brigaden des Energieunternehmens an der Wiederherstellung der beschädigten Stromnetze in der Region Donezk.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass DTEK bis Ende September 262.000 Verbrauchern in drei Regionen und Kiew das Licht zurückgegeben hat.

Im vergangenen Monat sorgte DTEK auch für den Anschluss einer neuen Wasserleitung in Krywyj Rih. Stromingenieure ersetzten einen 2,5-MVA-Transformator im Umspannwerk durch einen Transformator, der fast dreimal so stark ist – 6,3 MVA.