DTEK hat berichtet, wie viel Strom in Wärmekraftwerken erzeugt wurde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den ersten 10 Monaten des Jahres 2023 haben die Wärmekraftwerke von DTEK Energy 12,3 Mrd. kWh Strom für das ukrainische Energiesystem erzeugt. Dies teilte der Pressedienst des Energieunternehmens am Donnerstag, den 9. November mit.

„Trotz feindlicher Angriffe sorgen die Wärmekraftwerke von DTEK Energy mit ihren Rangierkapazitäten weiterhin für die Zuverlässigkeit des ukrainischen Energiesystems. Zu diesem Zweck haben die Wärmekraftwerke des Unternehmens in den ersten 10 Monaten des laufenden Jahres fast 12,3 Milliarden kWh Strom abgegeben, was dem durchschnittlichen Verbrauch von etwa 4,1 Millionen Haushalten im Laufe des Jahres entspricht“, heißt es in der Erklärung.

Gleichzeitig, so Ildar Saleev, CEO von DTEK Energy, erlebten die Wärmekraftwerke des Unternehmens mit dem Beginn der Heizperiode eine weitere Welle des russischen Energieterrors.

„Die Heizsaison hat begonnen. Und damit auch die nächsten Wellen des russischen Energieterrors, die unsere Kraftwerke sowohl im Oktober als auch im November wieder erlebt haben. All das wird die Belastung des Energiesystems nur erhöhen, vor allem während der Verbrauchsspitzen. Aus diesem Grund arbeiten die Energieingenieure jeden Tag im 24/7-Modus und werden weiterhin hart arbeiten, um die Zuverlässigkeit der Wärmeerzeugung und des ukrainischen Energiesystems aufrechtzuerhalten, denn es geht um Licht und Wärme in den Häusern der Ukrainer“, sagte er.

Der Pressedienst von DTEK berichtete außerdem, dass die Russen am 7. November eines der Wärmekraftwerke des Unternehmens in der Frontregion beschossen haben.