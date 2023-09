DTEK hat im Laufe des Monats 320.000 Verbrauchern das Licht zurückgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im August haben die Energieunternehmen von DTEK 321.000 Verbrauchern, die aufgrund des Beschusses der Regionen Donezk, Dnipropetrowsk und Odessa ohne Strom waren, das Licht zurückgegeben. Dies gab das Unternehmen am Montag, den 4. September bekannt.

„Die Stromingenieure der Verteilernetzbetreiber von DTEK Grids haben im August 242 Tausend Familien in Donezk und 77 Tausend Familien in Dnipropetrowsk, in der Nähe der Zonen aktiver Feindseligkeiten und vorübergehend besetzter Gebiete, wieder mit Strom versorgt“, heißt es in der Erklärung.

Auch Infrastruktureinrichtungen in der Region Odessa wurden angegriffen. Die Spezialisten von DTEK Odessa Stromnetze wieder ihre Arbeit für 2 Tausend Familien in dieser Region.

DTEK stellte fest, dass seit Beginn des Krieges die Stromversorgung für 8,4 Millionen Verbraucher in Kiew, Odessa, Dnipropetrowsk, Donetschyna und Kiew wieder aufgenommen wurde. Die meisten von ihnen waren aufgrund der russischen Angriffe dutzende Male ohne Strom.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass DTEK eine weitere Überholung eines 250-MW-Blocks in einem seiner Wärmekraftwerke früher als geplant abgeschlossen hat. Insgesamt hat das Unternehmen letzte Woche zwei Kraftwerksblöcke mit einer Gesamtkapazität von fast 400 MW in das Energiesystem aufgenommen.

DTEK nannte auch die Höhe der Ausgaben für die Vorbereitung von Wärmekraftwerken und Minen auf den kommenden Winter. Wir sprechen hier von Milliarden von Hrywnja.