DTEK lieferte 150 Einrichtungen und Unternehmen kostenlos Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

DTEK lieferte im März dieses Jahres kostenlos Strom an militärische und medizinische Einrichtungen sowie an Brotproduzenten. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am Dienstag, 5. April, mit.

Insgesamt erhielten 150 Einrichtungen und Unternehmen Strom im Wert von 32 Millionen Hrywnja. Davon sind 100 Krankenhäuser, Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen. Dazu gehören insbesondere das nach Mechnikov benannte regionale klinische Krankenhaus von Dnipropetrovsk, das regionale klinische Kinderkrankenhaus von Dnipropetrovsk, das klinische Krankenhaus Nr. 5 der Stadt Kiew und andere.

„Seit Beginn des Krieges hat DTEK zum Gesamtsieg beigetragen und kritische Infrastruktureinrichtungen kostenlos mit Strom beliefert. Krankenhäuser, Militäreinrichtungen und soziale Brotproduzenten in den Regionen Kiew, Donezk und Dnipropetrowsk wurden mit Strom versorgt. DTEK wird militärische und medizinische Einrichtungen in diesen Regionen weiterhin kostenlos mit Strom versorgen, bis die Ukraine vollständig gewonnen hat“, so Achmetows Unternehmen.