DTEK sprach über die Aussichten für die Reparatur von Wärmekraftwerken nach dem Beschuss

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Energieholding DTEK ist aktiv auf der Suche nach Ausrüstungen für die Wiederherstellung der beschädigten Wärmekraftwerke nach den Raketeneinschlägen der russischen Invasoren. Dies sagte der CEO des Unternehmens, Maxim Timtschenko, in einem am Montag, den 8. April, veröffentlichten Interview mit Forbes Ukraine.

„Bei zwei unserer Kraftwerke sind alle Einheiten beschädigt, aber wir werden einen Teil davon wiederherstellen. Eine andere Station ist für einen unvorhersehbaren Zeitraum abgeschaltet… Mit jedem Angriff können wir immer weniger Geräte wiederherstellen. Und irgendwann werden wir eine Situation erreichen, in der es nichts mehr zu reparieren gibt. Jetzt wird das gesamte Unternehmen maximal mobilisiert – von den Leuten, die die Trümmer beseitigen, bis zu denen, die in die EU und die USA reisen, um Ausrüstung zu kaufen“, sagte Timtschenko.

Ihm zufolge ist der schnellste Weg, die Ausrüstung aus Osteuropa zu holen, wo es geschlossene Stationen aus der Sowjet-Ära gibt. Mitarbeiter der Holdinggesellschaft sind bereits in die baltischen Staaten, nach Bulgarien und Rumänien gereist, um über solche Lieferungen zu verhandeln.

„Die zweite Möglichkeit ist die Nutzung ungenutzter Ausrüstung, die in der Ukraine verfügbar ist. Wir sind jetzt im Gespräch mit Ukrenergo, Centrenergo. Wir tauschen auch Ausrüstung innerhalb der Gruppe aus“, fügte er hinzu.

Wir möchten daran erinnern, dass die Russen bei den Angriffen am 22. und 29. März fast alle Wärmekraftwerke DTEK beschädigt haben. Es wurde auch berichtet, dass der Schaden an den Energieanlagen von DTEK so umfangreich war, dass er auf mehrere Milliarden Hrywnja geschätzt wurde.