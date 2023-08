DTEK hat die Stromversorgung in 11 Siedlungen in Donetschyna wieder aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Stromtechniker beginnen mit den Reparaturarbeiten, sobald sie die entsprechenden Genehmigungen von den ukrainischen Streitkräften erhalten haben.

In den vergangenen 24 Stunden haben die Stromtechniker von DTEK die Stromversorgung für fünftausend Familien in 11 Siedlungen in der Region Donezk wiederhergestellt. Darüber berichtete das Unternehmen am Samstag, den 19. August.

„Am 18. August konnten die Reparaturteams von DTEK Donezk Power Grids die Stromversorgung in 11 Siedlungen wieder aufnehmen, die aufgrund der Feindseligkeiten stromlos waren. Wieder mit Strom fast fünftausend Familien in Donezk Region“, in der Nachricht angegeben.

Es heißt, dass die Reparaturmannschaften ihr Bestes tun, um die Stromversorgung in der Frontregion wiederherzustellen, sobald sie die Erlaubnis zur Arbeit vom Militär erhalten.