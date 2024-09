Duda: Wenn es Angriffe auf Atomkraftwerke in der Ukraine gibt, müssen wir sofort intervenieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Am Mittwoch (25. September) sagte der polnische Präsident Duda, man müsse die Gefahr eines russischen Angriffs auf Atomkraftwerke in der Ukraine in Betracht ziehen

Am Mittwoch (25. September) sagte der polnische Präsident Andrzej Duda, der sich zu einem Besuch in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) aufhält, dass man die Gefahr eines russischen Angriffs auf Kernkraftwerke in der Ukraine in Betracht ziehen müsse.

Dies berichtet die Polska Agencja Prasowa.

Journalisten baten Duda um einen Kommentar zu den Äußerungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, wonach Russland mit Hilfe von „Satellitenstaaten“ Angriffe auf ukrainische AKWs plane und beabsichtige, diese Anlagen vom nationalen Stromnetz abzuschalten.

In seiner Antwort erinnerte Duda daran, dass Russland bisher die KKWs Saporischschja und Tschernobyl angegriffen hat und fügte hinzu, dass es „glücklicherweise keine nukleare Katastrophe“ gegeben habe.

Der polnische Präsident sagte, es sei notwendig, die Gefahr eines russischen Angriffs auf Kernkraftwerke in der Ukraine zu berücksichtigen und im Falle eines Angriffs einzugreifen.

„Es besteht die Gefahr von Angriffen auf andere Kraftwerke – Riwne oder Chmelnyzky – und wir müssen dies berücksichtigen. Wenn es Angriffe gibt, müssen wir sofort eingreifen und Experten hinzuziehen“, sagte Duda.