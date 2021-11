Durch den Aufprall wurde der Lieferwagen gegen einen Pfosten geschleudert: Ukrainischer Mann bei Verkehrsunfall in Polen getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

In der polnischen Stadt Świętochłowice kam es zu einem Unfall, an dem ein ukrainischer Mann beteiligt war.

Dies berichtet die Polizei der Woiwodschaft Schlesien.

Einzelheiten des Unfalls

Am 19. November gegen 14:30 Uhr kam es in der Woiwodschaft Schlesien – der Stadt Świętochłowice – zu einem Zusammenstoß zwischen einem Volkswagen-Lieferwagen und einer Straßenbahn. Der Mann am Steuer des Lieferwagens stieß mit der Straßenbahn zusammen. Der Fahrer des Lieferwagens starb, drei weitere Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Nach der Kollision prallte der Lkw gegen einen Pfosten. Der Fahrer war eingeklemmt, und die Rettungskräfte setzten Geräte ein, um ihn zu befreien.

Trotz der Bemühungen der Sanitäter konnte der Mann nicht gerettet werden. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich bei dem Verstorbenen um einen 41-jährigen ukrainischen Staatsbürger.