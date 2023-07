Ehemaliger Abgeordneter Rabinowytsch unter Verdacht des Staatsverrats - Staatliches Ermittlungsbüro

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ehemalige Abgeordnete der verbotenen Oppositionspartei Plattform-für-Leben, Wadym Rabinowytsch, wird des Staatsverrats verdächtigt, so das State Bureau of Investigation. Dies teilte das Staatliche Ermittlungsbüro am Mittwoch, den 26. Juli, mit.

Demnach soll Rabinowytsch anti-ukrainische Propaganda-Informationen unter der Bevölkerung und der politischen Führung der EU-Länder verbreitet haben.

„Wadym Rabinowytsch verbreitete in seinen zahlreichen Reden und Interviews manipulative Aussagen, die der Souveränität, territorialen Integrität und Unverletzlichkeit, der staatlichen, wirtschaftlichen und informationellen Sicherheit der Ukraine schadeten. Seine Propagandaaktivitäten halfen der russischen Führung, ihre militärisch-politischen Ziele zu erreichen, und leisteten der Russischen Föderation ideologische Unterstützung bei der Durchführung explosiver Aktivitäten gegen die Ukraine“, heißt es in dem Bericht.

Rabinowytsch wurde wegen des Verdachts des Hochverrats (Teil 1 des Artikels 111 des Strafgesetzbuchs der Ukraine) angezeigt. Die Bekanntgabe des Verdachts erfolgte durch die Übermittlung eines entsprechenden Ersuchens um internationale Rechtshilfe an Israel, wo sich der ehemalige Abgeordnete derzeit versteckt hält.

Wadym Rabinowytsch drohen bis zu 15 Jahre Gefängnis mit Beschlagnahme des Vermögens.