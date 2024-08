Eindringlinge verstärken Aktivität in Krynki - Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das ukrainische Militär hat aufgrund des sumpfigen Geländes Schwierigkeiten, die Richtung bei Krynoky zu halten.

Russische Truppen haben ihre Aktivitäten in der Gegend von Krynki am linken Ufer des Dnjepr in der Region Cherson verstärkt, die Streitkräfte der Ukraine haben neue Positionen bezogen. Dies berichtete der Vertreter der operativen Gruppierung der Truppen Tavria Dmitry Likhoviy in der Luft des TV-Marathon am Donnerstag, den 15. August.

Ihm zufolge wurden in der angegebenen Richtung im Laufe des Tages 10 russische Angriffe abgewehrt, sieben davon – nördlich des Dorfes Krynki.

„Dort ist der Feind im Vergleich zu den vergangenen Wochen aktiver geworden, von Tag zu Tag gibt es eine beträchtliche wie für einen so kleinen Zeitraum die Anzahl der Angriffe,“ stellte der Sprecher fest.

Likhoviy betonte, dass die Richtung wegen des sumpfigen Geländes, in dem es schwierig ist, Befestigungen und Stellungen zu errichten, schwer zu halten ist. Außerdem kommt es dort häufig zu Beschuss.

„Es ist sehr schwierig, diese Positionen zu halten, die Verteidiger müssen sich bewegen“, fügte der Militär hinzu.

Auch im Gebiet des Rabotinsky-Vorsprungs bleibt die Lage angespannt, wo die Russen in Truppenstärke und ohne den Einsatz von Panzerfahrzeugen vorrücken. Die ukrainischen Streitkräfte haben im Laufe des Tages drei Angriffe abgewehrt, ohne dass es zu Verlusten von Stellungen kam.