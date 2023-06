Eine Bande krimineller Bosse wurde in der Region Poltawa zerschlagen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine Bande, die Anwohner terrorisierte und von Geschäftsleuten nicht existierende Schulden „erpresste“, wurde in Krementschuk neutralisiert. Die Aktivitäten der kriminellen Gruppe wurden von einer berüchtigten kriminellen Behörde in der Region koordiniert, die den Spitznamen „Moskva“ trägt. Dies teilte der Sicherheitsdienst der Ukraine am 5. Juni mit.

Die kriminelle Autorität wurde bereits wegen schwerer Verbrechen strafrechtlich verfolgt und war ein „Aufseher“ in der Strafkolonie, in der er seine Strafe verbüßte.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) dokumentierte die Erpressung eines örtlichen Geschäftsmannes um eine nicht existierende Schuld von 30.000 Dollar.

Die Täter übten ständigen psychischen Druck auf den Mann und seine Familie aus und drohten ihnen mit körperlicher Gewalt. Schließlich nahmen sie das Auto der Frau des Opfers als „Bezahlung für die Schulden“ gewaltsam weg.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine nahm zwei aktive Mitglieder der Gruppe fest.

Bei der Durchsuchung der Wohnungen der Verdächtigen wurden eine große Menge Bargeld, das sie von dem Opfer erhalten hatten, drei Autos, darunter eines, das der Frau des Opfers gestohlen wurde, schwarze Buchhaltungsunterlagen und Quittungen sowie Waffen gefunden.

Die Festgenommenen wurden als verdächtig gemeldet. Die Ermittlungen werden fortgesetzt, um alle an den Aktivitäten der Gruppe Beteiligten, insbesondere ihren Koordinator, vor Gericht zu bringen. Den Verdächtigen drohen bis zu 12 Jahre Gefängnis.

Zuvor hatten die Massenmedien berichtet, dass drei kriminelle Bosse aus Russland in der Ukraine getötet worden seien.