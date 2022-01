Eine Frau ersticht ihren Angreifer mit einem Messer tödlich: Ihr drohen bis zu 15 Jahre Haft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Eine 30-jährige Frau in der Region Mykolajiw ist wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt worden, nachdem sie einen Mann, der sie belästigt hatte, mit einem Messer tödlich verletzt hatte. Dies teilte die Polizei in der Region Mykolajiw am 2. Januar mit.

„Eine 30-jährige Bewohnerin eines Dorfes im Bezirk Mykolayiv stach einem jungen Mann in den Bauch, weil er ihr in einer Disco zu viel Aufmerksamkeit schenkte“, so die Polizei in einer Erklärung.

Der Mord wurde der Polizei am 1. Januar gegen sechs Uhr morgens gemeldet. Ersten Informationen zufolge hatte der Einheimische die Frau in der Diskothek mit einem Messer bedrängt, „um sie zu einer Gegenleistung zu bewegen“.

Die Angeklagte soll dem Mann das Messer abgenommen haben, mit dem sie auf ihn einstach. Der 25-Jährige starb noch am Unfallort.

Die Frau, die von der Polizei als Täterin bezeichnet wird, wurde gemäß Artikel 208 der ukrainischen Strafprozessordnung festgenommen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren nach Artikel 115 Teil 1 des ukrainischen Strafgesetzbuchs (vorsätzliche Tötung) ein. Die Sanktion des Artikels sieht bis zu 15 Jahre Gefängnis vor.

