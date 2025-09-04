Eine russische Rakete trifft eine humanitäre Minenräumungsmission in Tschernihiw und fordert Opfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Nachmittag des 4. September meldet die Luftwaffe eine Bedrohung durch ballistische Raketen aus dem Norden. Lokale Behörden berichten von einem Raketentreffer in der Nähe des Kontrollpunkts am Eingang von Novoselivka.

Quelle: Luftwaffe, Dmytro Bryzhynskyj, Leiter der Militärverwaltung der Stadt Tschernihiw, auf Telegram

Einzelheiten: Nach Angaben des Leiters der Militärverwaltung der Stadt Tschernihiw, Dmytro Bryzhynskyj, schlug eine russische Rakete auf dem Gelände eines städtischen Unternehmens ein.

Bryzhynskyj fügte hinzu, dass die Rakete in der Nähe eines der Kontrollpunkte in Tschernihiw einschlug. Der Raketeneinschlag erfolgte in der Nähe des Kontrollpunktes am Eingang des Dorfes Nowoseliwka.

Später sagte er, dass der russische Raketenangriff auf die Mitarbeiter der humanitären Minenräumungsmission abzielte, die gerade Minenräumungsarbeiten durchführten.

Aktualisierung: Um 15.25 Uhr meldete Bryzhynsky einen Toten und zwei Verletzte.

Die Angaben zu den Verletzten werden noch geklärt.