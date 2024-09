Eine Stradivari-Geige wurde versucht, aus der Ukraine zu schmuggeln

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Musikinstrument wurde im Kofferraum eines Mitsubishi-Autos am Kontrollpunkt Krakivets an der Grenze zu Polen gefunden.

In Lwiwshchyna fanden Grenzschützer eine Geige des italienischen Meisters Antonio Stradivari (1728) in einem Auto, das auf dem Weg aus der Ukraine war. Darüber berichtete der Pressedienst des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine am Donnerstag, den 19. September.

„Die Geige ist mit dem Namen Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1728 gekennzeichnet. Sie wurde im Kofferraum eines Mitsubishi-Autos am Krakovec-Kontrollpunkt an der Grenze zu Polen gefunden“, heißt es in der Meldung.

Bei der Geige handelt es sich möglicherweise um ein Originalinstrument, das von einem italienischen Meister hergestellt wurde. Dieses Instrument zeichnet sich durch eine besondere Reinheit des Klangs aus und wird in der Welt geschätzt.

Die Zollbeamten beschlagnahmten die Geige. Ob sie von kulturhistorischem Wert ist, wird durch eine fachmännische Untersuchung festgestellt werden.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass in Bukowina Grenzbeamte eine Geige beschlagnahmt haben, die eine Frau nach Rumänien ausführen wollte. Die Geige wurde zur Untersuchung geschickt, da sie die Markierung von Antonius Stradiuarius trug.

