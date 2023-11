Bei einem Drohnenangriff wurden zwei Polizisten in Kupjansk verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Kupjansk in Charkiwschtschina wurden infolge des Angriffs einer russischen Drohne am Abend des 10. November zwei Polizisten verletzt. Dies berichtete der Leiter der Ermittlungsabteilung der Polizei von Charkiwschtschina Sergej Bolwinow.

Ihm zufolge haben die Russen ein zweistöckiges Gebäude und ein Verwaltungsgebäude getroffen.

„Unter den Opfern sind zwei Polizisten des Sonderregiments, sie haben Prellungen erlitten“, so Bolvinov.

Der zweite Angriff erfolgte anderthalb Stunden später – zwei weitere Angriffsdrohnen trafen eine private Wohnsiedlung, die Ankünfte wurden auf zwei Höfen registriert. Es gab keine Todesopfer.

„Die Russen wenden weiterhin eine heimtückische Taktik an – sie schlagen ein zweites Mal bei der Ankunft zu, wenn Sanitäter, Retter und Ermittler bereits mit der Arbeit vor Ort beginnen. Dadurch wurden Polizeibeamte verletzt“, sagte der Leiter der Ermittlungsabteilung.

Wir werden daran erinnern, dass das russische Militär Sprengstoff auf das Auto der Polizei der Region Charkiw geworfen hat. Zu diesem Zeitpunkt waren die Ordnungshüter auf dem Weg, um Kollaborateure festzunehmen.