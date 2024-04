Es gab einen großflächigen Stromausfall in Mykolajiw

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Mykolajiw gab es einen großflächigen Notstromausfall. Dies berichtete Mykolajiwoblenergo am Mittwoch, den 10. April.

„Freunde, wir haben eine groß angelegte Notabschaltung“, heißt es in der Meldung.

In der oblenergo darauf hingewiesen, dass in den Häusern, in denen jetzt kein Licht ist, ist es nicht auf stündlichen Zeitplänen.

„Wir arbeiten bereits an der Wiederherstellung der Stromversorgung der Verbraucher. Glauben Sie an die Energiearbeiter!“, heißt es in der Nachricht.