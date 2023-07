In einer Reihe von Regionen wurde ein Luftalarm ausgerufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Luftalarm wurde in Kiew und zentralen, nördlichen und östlichen Regionen nach Mitternacht wegen einer Raketendrohung ausgerufen. Über sie am Mittwoch, 19. Juli, sagt die Karte der Luft Alarme.

Sirenen ertönten in Kiew sowie in den Regionen Kiew, Tschernihiw, Sumy, Poltawa, Tscherkassy, Kirowohrad, Charkiw, Dnipropetrowsk, Saporischschja und Donezk. In der Region Luhansk und auf der vorübergehend besetzten Krim wurde bis auf Weiteres permanenter Luftalarm ausgerufen.

Luftwaffe Die Streitkräfte der Ukraine warnten vor der Gefahr des Abschusses von Marschflugkörpern durch Tu-22m3-Flugzeuge.

„Raketengefahr in den nördlichen und zentralen Regionen! Drohung mit dem wahrscheinlichen Abschuss von Marschflugkörpern aus Flugzeugen des Typs Tu-22m3“, – heißt es in der Mitteilung.

Überwachungskanäle berichten – Donezk, Dnipropetrowsk, Sumy Regionen – Bedrohung durch feindlichen Einsatz von Angriffsdrohnen.

Das Militär forderte die Ukrainer auf, in Schutzräumen zu bleiben.

Die Russische Föderation verstärkt den Beschuss der ukrainischen Grenzgebiete