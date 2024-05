Das Elektrobytpribor-Werk in Czernowitz wurde für 20 Millionen Hrywnja verkauft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Privatisierung des Eigentums staatlicher Unternehmen ist eine wichtige Quelle, um Investitionen in die ukrainische Wirtschaft zu locken, betonte der Leiter des Staatlichen EigentumsfondsU.

Der Staatliche Eigentumsfonds hat in einer Online-Auktion einen einzelnen Immobilienkomplex des staatlichen Unternehmens Plant Elektrobytpribor in Czernowitz verkauft. Dies teilte der Pressedienst des Staatlichen EigentumsfondsU am Donnerstag, den 23. Mai mit.

Es wird berichtet, dass das siegreiche Gebot den Startpreis des Grundstücks fast zweimal überstieg und 20,18 Millionen Hrywnja erreichte.

Der Gewinner der Auktion auf Prosorro.Sale ist der Privatunternehmer Serhij Akhremenko.

Der Komplex umfasst Nichtwohngebäude und Strukturen mit einer Gesamtfläche von 2255,7 Quadratmetern.

Das Unternehmen befindet sich in der Nähe der Kreuzung der internationalen Autobahn M19 und der Autobahn von territorialer Bedeutung T 2602.

Ein Teil der Immobilie mit einer Fläche von 2036,1 Quadratmetern ist bereits vermietet, was dem neuen Eigentümer ein stabiles Einkommen verschafft, wie es in dem Bericht heißt.

„Die Privatisierung von Eigentum staatlicher Unternehmen ist eine wichtige Quelle, um Investitionen in die Wirtschaft der Ukraine anzuziehen. Und die aus dem Verkauf erhaltenen Mittel fließen nach der Bezahlung in den Staatshaushalt, aus dem unsere Verteidigungskräfte finanziert werden“, sagte der Vorsitzende des Staatlichen EigentumsfondsU Witalij Koval.